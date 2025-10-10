Synth Riders: Overdrive für Switch angekündigt

Als Beat Saber die VR-Szene dominierte, wurde Synth Riders veröffentlicht. Es war auch ein VR-Titel, der auf rhythmischem Gameplay basierte, bei dem man aber auf einer Art Hoverboard in einer von Tron inspirierten Cyberwelt reiste.

Nun hat Kluge Interactive bekannt gegeben, dass das Spiel mit dem neuen Titel Synth Riders: Overdrive auf einer neuen Plattform, nämlich der Switch, zu neuem Leben erweckt wird. Da es nicht mehr VR-basiert ist, wurde das Gameplay überarbeitet und es ist jetzt möglich, den lokalen Mehrspielermodus für bis zu vier Personen gleichzeitig zu spielen.

Uns werden 64 Wuchter (von Künstlern wie Wham, Queen, David Guetta, OneRepublic und Sia), Bosskämpfe, neonfarbene Grafiken und ein entzückendes Gameplay versprochen. Zum Zeitpunkt des Schreibens ist jedoch unklar, wann Synth Riders: Overdrive veröffentlicht wird, und die Entwickler sagen lediglich, dass es "bald" Premiere haben wird.