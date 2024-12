Synduality: Echo of Ada bereitet sich mit einem Netzwerktest und einem neuen Trailer auf die Veröffentlichung im nächsten Monat vor

HQ

Es hat viele Jahre gedauert, aber Synduality: Echo of Ada ist fast bereit für die Veröffentlichung am 23. Januar 2025 auf PC, Xbox Series und PS5. Bis zum 20. Dezember läuft derzeit ein offener Servertest, bei dem wir einen kleinen Einblick in den PvEvP-Extraktions-Shooter erhalten.

Bandai Namco hat uns auch einen Trailer hinterlassen, in dem wir uns das breite Arsenal an Waffen ansehen können, das uns zur Verfügung steht. Von Schusswaffen, Sturmgewehren, Schrotflinten und Maschinenpistolen bis hin zu Energiewaffen, Flammenwerfern und Automatikwaffen vieler Stile. Viel rohe Gewalt bei der Veröffentlichung, obwohl das Studio bereits versichert hat, dass die Liste der Waffen im Laufe eines saisonalen Systems wachsen wird.

Freuen Sie sich schon auf Synduality: Echo of Ada im nächsten Jahr?