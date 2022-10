Synchronsprecherin Tara Strong denkt, dass Charles Martinet die Stimme von Mario in Illuminations Film hätte sein sollen

HQ

Nach der Veröffentlichung des Trailers letzte Woche haben wir unterschiedliche Meinungen und Aufnahmen rund um The Super Mario Bros. Movie gesehen, der in Zusammenarbeit mit Illumination und Nintendo Pictures entsteht. Während viele der Rückmeldungen positiv zu sein scheinen, würden einige Fans gerne Verbesserungen an Marios Hintern sehen, während andere von Chris Pratts Sprachangebot nicht gerade überwältigt sind.

Eine solche Person, die der Meinung ist, dass die Verantwortung, Mario zu sprechen, dem langjährigen Synchronsprecher für die Figur, Charles Martinet, hätte übertragen werden sollen, ist die Synchronsprecherin Tara Strong, die auf Twitter einfach gesagt hat: "Es sollte Charles sein."

Strong fuhr in einem Folge-Tweet fort: "Synchronsprecher - Ich werde mein Herz und meine Seele für mindestens 20 Jahre in diese Sache stecken, helfen, Milliarden an Merchandise zu verkaufen, die Studios Millionen von Dollar zu machen und Generationen auf der ganzen Welt glücklich zu machen.

Hollywood - Es ist uns egal."

Als er von einem Fan nach Pratts Sicht auf Mario gefragt wurde, antwortete Strong einfach: "Niemand sollte Chris verurteilen, er ist ein fantastischer Schauspieler... Hier geht es nur darum, was richtig ist und Charles hätte die Rolle angeboten werden sollen."

Hätten Sie sich gewünscht, dass Martinet die Rolle, die er seit Jahren zum Leben erweckt, wieder aufnimmt?