Synchronsprecher über die Arbeit an Red Dead Redemption 2: "Der schwierigste Teil war das Ducken"

Das fast sechs Jahre alte Meisterwerk Red Dead Redemption 2 zieht nach wie vor Spieler auf der ganzen Welt in seinen Bann, und das Interesse daran, wie Rockstar die unglaublich detaillierte und lebendige Welt gestaltet hat, wächst weiter. In einem neuen Interview mit Gamology mit dem Schauspieler hinter der Hauptfigur Arthur Morgan, Roger Clark, spricht er über seine Arbeit als Schauspieler und Motion-Capture und darüber, was der schwierigste Teil beim Drehen von RDR2 war. Etwas unerwartet war es... Das Hocken.

Clark sagte: "Die Leute fragen mich oft, was das Schwierigste an Red Dead 2 war, und ich sage ihnen, dass es das Ducken war. Wir gingen in die Hocke, glaube ich, ein paar Tage. Denn du musst in die Hocke gehen, gehen, dich tarnen, mit einer Waffe rennen, mit zwei Waffen rennen, dann musst du dich mit einem Gewehr ducken. Drei Tage später brachten mich meine Oberschenkel absolut um."

Im Nachhinein können wir Clark nur für seine akribische Arbeit danken und erkennen, dass all die harte Arbeit von ihm und seinen Kollegen dazu beigetragen hat, die Spielwelt noch detaillierter und lebendiger zu machen.