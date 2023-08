Synced - Nanomaschinen, mein Sohn!

HQ

Das Shooter-Genre kann unglaublich schwer zu erreichen sein. Mit etablierten Titeln wie Fortnite, Apex Legends, CS:GO und dem Giganten Call of Duty, der das Feld bereits dominiert, scheint es schwierig zu sein, einen neuen Shooter hervorzuheben. Das bedeutet jedoch nicht, dass Entwickler es nicht versuchen werden, und der neueste Versuch, mit einer neuen IP einzubrechen, ist Synced.

Synced stammt von NExT Studios und Level Infinite und ist ein Third-Person-Koop-Shooter, der in einer nicht allzu fernen Zukunft spielt, in der die Menschheit durch Nanotechnologie so gut wie ausgelöscht wurde. Die Überlebenden - bekannt als Runner - begeben sich in den Meridian, wo sie sich mit Standardwaffen und ihrem eigenen Nano gegen die Nanos wehren können. Du kannst so ziemlich jeden großen Feind in einen freundlichen Nano verwandeln, und dann nehmen sie eine von vier Formen an: den Zerstörer, den Seher, den Wächter und den Unterdrücker, die alle ihre eigenen einzigartigen Fähigkeiten haben, aber alle als nützliche Begleiter auf dem Schlachtfeld dienen. Es ist eine Gewissheit, dass Sie auch im Solospiel ein wenig Unterstützung haben.

Wenn du deinen Nano nicht frei herumlaufen lässt, werden sie an deinem Arm befestigt und geben dir eine Art Doppelsprung-Mechanik, mit der du schnell in Kämpfe ein- und aussteigen kannst, sowie einige zusätzliche Fähigkeiten, falls du sie nutzen möchtest. Der Crusher zum Beispiel ermöglicht es dir, deine Nahkampfangriffe zu verbessern und sogar ein fliegendes Faustgeschoss auf Feinde zu schicken, um großen Schaden anzurichten. Wenn du dich jedoch für diese Upgrades an deinem Nano entscheidest, verpasst du möglicherweise spezielle Waffen-Upgrades oder andere Fähigkeiten. Während du jede Mission durchläufst, hast du viele Chancen, Ressourcen für Upgrades auszugeben, aber nicht alle können durch jedes Gebiet mitgenommen werden.

In Synced wird ein großer Fokus auf die Wahl des Spielers gelegt. Von dem Runner, den du wählst, bis hin zum Fähigkeitsbaum jeder Waffe hat dieses Spiel eine Tiefe, die ein wenig überraschend wirkt, wenn du dich daran erinnerst, dass es kostenlos spielbar ist. Etwas, das die Komplexität der Waffen und Builds ergänzt, ist jedoch, dass Ihr Nano ziemlich vereinfacht ist. Sie spielen eine offensichtliche Rolle im Kampf, und während du an deinem eigenen Build bastelst, musst du dir keine Gedanken darüber machen, was sie vorhaben.

All das klingt auf dem Papier gut, aber die große Frage bleibt, ob Synced Spaß macht oder nicht. Nun, von den paar Stunden, die wir damit spielen konnten, blieb das Spiel unterhaltsam. Es ist sehr angenehm für das Auge, was hilft, und das Abschießen der Horden von Schwächlingen wird unterbrochen, indem man einen größeren Feind oft genug herausfordert, dass sich keiner dieser Kernaspekte des Gameplays zu eintönig anfühlt. Wir konnten den PvP-Modus des Spiels nicht ausprobieren, aber der Fokus liegt hier auf dem Koop-Modus, was ein Riesenspaß ist. Das Solospiel ist in Ordnung und kann sich als würdige Herausforderung erweisen, besonders wenn du gegen einige der Bosse des Spiels antrittst, aber wenn du dich mit einem oder zwei anderen Spielern zusammenschließt, wird die Spielschleife viel befriedigender.

Es gibt einige Bedenken, dass der Inhalt vielleicht etwas trocken wird, da es nur eine bestimmte Anzahl einzigartiger Levels zu absolvieren gibt, aber NExT Studios und Level Infinite halten fest, dass sie bereits Inhalte für die nächsten paar Staffeln für Synced bereit haben. Es gibt einige ehrgeizige Pläne für die Zukunft dieses Shooters, aber es ist auch erwähnenswert, dass es wahrscheinlich einige Fehlerbehebungen geben muss, bevor Synced richtig starten kann, da wir in unserer kurzen Zeit mit dem Spiel auf einige visuelle Störungen gestoßen sind.

Synced scheint ein unterhaltsamer und solider Shooter zu sein, in dessen Kern einige großartige Ideen stehen. Es wird jedoch noch einige Zeit dauern, bis eine Entscheidung getroffen werden kann, ob diese zunächst aufregenden Konzepte nach den ersten paar Stunden sauer werden. Es ist unwahrscheinlich, dass Synced Call of Duty oder ähnliches entthronen wird, aber nichts hindert es daran, immer noch ein Spiel zu sein, das Sie im Auge behalten sollten, wenn Sie nach einem schnellen, ziemlich komplizierten Third-Person-Koop-Spiel suchen, in dem Sie Ihren eigenen besten Roboterfreund bekommen.