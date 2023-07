Synced bringt viel Abwechslung in das Shooter-Genre

HQ

Wir haben kürzlich mit Senior Community Manager Joe King über Synced gesprochen, den neuen Free-to-Play-Shooter aus der Third-Person-Perspektive von Next Studios und Level Infinite. Während Free-to-Play-Shooter wie ein gesättigtes Genre erscheinen mögen, versucht Synced, sich mit viel Abwechslung in seinem Gameplay von der Masse abzuheben.

Nanos sind ein großer Teil davon, da sie mehrere verschiedene Assists in Ihrem Gameplay ermöglichen können. "Das ist ein großer Fokus für uns, ja, das Gefährten-Gameplay, das sich mit dem Nano synchronisiert und dann den Nano verwendet, um auf den Vorteilen aufzubauen, die man durch die Läufe gesammelt hat, und das PvP passt zu den Dead Sector-Läufen, das ist unsere PvE-Komponente und die PvP-Matches." King erzählte es uns. "Du findest diesen Nano, synchronisierst dich mit ihm und nutzt dann die Fähigkeiten, die er bietet, um dir auf deinem Weg zu helfen."

Außerdem wirst du permanente Buffs und solche, die du in verschiedenen Durchläufen in Synced aufnimmst, ausbalancieren. "Du bist in der Lage, deinen Charakter sowohl dauerhaft im traditionellen Sinne zu entwickeln, als auch in jedem Durchlauf sammelst du eine Substanz namens Radia. Du gibst es an diesen Börsen aus, um [Mods] zu kaufen, die du in diesem Lauf verwenden kannst, und jeder Lauf ist anders. Es kann also sein, dass du in einem Durchlauf einige Mods findest, die dir einen Crowd-Control-Vorteil verschaffen, und dann gibt es im nächsten Durchlauf andere Mods, die sich mehr auf deinen Nano konzentrieren und ihn stärker werden lassen. Es ist viel los. Wir freuen uns sehr darauf."

Synced soll diesen Sommer auf den Markt kommen, aber King sagt uns, dass es noch mehr Möglichkeiten gibt, das Spiel auszuprobieren. "Unser nächster großer Erfolg ist die Gamescom in diesem Sommer", sagt er.

Synced versucht, in einen ziemlich gesättigten Pool einzusteigen, aber es scheint, dass das Team, das daran arbeitet, alles tut, um sicherzustellen, dass es nicht im Durcheinander untergeht. Sehen Sie sich unser vollständiges Interview unten an: