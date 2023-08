HQ

Ich werde manchmal als aktiver Gegner von VR beschrieben, das ist mir klar. Nichts könnte falscher sein, auch wenn ich verstehe, dass diejenigen, die nur gelesen haben, was ich vor sechs Jahren über VR als Spielformat geschrieben habe und dann hier nicht gefolgt bin, mich vielleicht so sehen. Ich war, bin und bleibe der einfachen Meinung, dass VR eine Supernischen-, spezialisierte Sache ist, die in der Form, wie sie derzeit existiert, niemals auch nur annähernd den Mainstream-Einfluss erreichen wird, den viele Befürworter angegeben haben. Trotzdem halte ich die VR-Erlebnisse von Resident Evil 7, Astro Bot, Tetris Effect, Gran Turismno 7 und Half-Life: Alyx für einige der denkwürdigsten Gaming-Momente der letzten sechs Jahre und warte immer noch ständig auf das nächste große Spiel. Die nächste Alyx, wenn man so will.

Das Problem ist jedoch, dass sich niemand zu trauen scheint. Abgesehen von ein paar Ausnahmen (die so ziemlich die Regel bestätigen) wie Half-Life: Alyx sind die meisten von dem, was eingeführt wird, eher kleine Minispiele oder glorifizierte Tech-Demos als verschwenderisch große, einprägsame, ehrgeizige Killertitel. Wir haben immer noch nicht den Rauch von Call of Duty VR, Halo VR, God of War VR, Killzone VR, Grand Theft Auto VR oder all den anderen Siegeln gesehen, von denen viele vor Jahren sicher waren, dass wir sie kennenlernen würden. Das Format und die Technologie sind nach wie vor schwer zu verkaufen, nischenhaft und kompliziert teuer, was natürlich bedeutet, dass die großen, schwergewichtigen Spiele, die Hardware verkaufen, nicht verfügbar sind.

Allerdings war ich sehr gespannt auf Synapse für PSVR2, nicht zuletzt, weil die Entwickler Ndreams hinter Fracked stehen, das sehr erfolgreich ist. Auch die Prämisse klang vor der Premiere sehr vielversprechend. Du schlüpfst in die Rolle eines Spezialagenten, der, wie in Nolans dicht gewundenem Thriller Inception, in das Bewusstsein der Menschen eindringt, um ihnen den Verstand zu brechen, Geheimnisse zu stehlen und den Widerstand in Form von geballtem Bösem zu zerschlagen. Diesmal geht es um einen besonders fiesen Onkel, dessen Geist in schießwütigen, höchst tödlichen Dämonensoldaten ertränkt wurde. Jetzt musst du in seinen Schädel klettern und alles wegräumen. Alles wird sterben. Alles. Im Fall von Synapse führen ein vom Feind infiziertes Bewusstsein und ein schießwütiger Agent zu vielen sehr heftigen Kämpfen. Um jedoch die Altersgrenze von 12+ zu erreichen, hat Ndreams all die exzessive Gewalt in eine Art stilistisches, steriles Traumding verpackt, das einem schwarz-weißen Fiebertraum am ähnlichsten ist.

Um dir zu helfen, die Feinde aus dem Weg zu räumen, hast du natürlich Schusswaffen, aber auch telekinetische Kräfte, die es dir ermöglichen, Feinde aufzuheben, sie herumzuwerfen oder verschiedene Objekte aufzuheben und sie auf angreifende "Panzer" zu werfen. Das Setup und die Fähigkeiten, die ich als Spieler besitze, erinnern sehr an das alte (schmerzlich unterschätzte) PS2-Abenteuer Psi-Ops und die Kräfte selbst fühlen sich ein bisschen wie ein mit Schusswaffen ausgestatteter Darth Vader an. Es hat etwas extrem Lohnendes und Süchtig machendes, Feinde in die Luft zu schleudern und sie wie Geschirrtücher herumzuwerfen, während man Löcher in ihre rußgeschwärzten Körper schießt, bevor sie auf dem Boden aufschlagen. Die Balance zwischen telekinetischen Kräften und reinen Schusswaffen funktioniert gut und die Symbiose zwischen ihnen ist brillant ausgeführt. Sobald ich den Dreh raus habe, fühle ich mich normalerweise wie der Bösewicht in der Spielwelt und während meiner Spielsitzungen habe ich mich gefragt, wie das in einer etwas anderen Umgebung funktionieren würde, mit echten Menschen als Feinden und realitätsbezogeneren Umgebungen.

Darin liegt für mich eines der Hauptprobleme mit Synapse. Diese ganze schwarz-weiße, verschwommene Traumwelt im "Unterbewusstsein" wird schnell langweilig, denke ich, und das ganze Design hätte als kleine Einlage in einem Spiel, dessen Umgebungsdesign und Feinde sich vielleicht mehr auf die Realität hätten reimen sollen, viel besser funktioniert. Oder eine übermäßig knorrige Version davon. Ich finde Synapse ein bisschen wie die Albtraumsequenzen in Max Payne, wo ich lieber ein paar Minuten am Stück verbringe, um Abwechslung aus einer anderen Art von Setup zu schaffen, als ein ganzes Spiel. Außerdem sind die Zusammenstöße mit den Gegnern nach etwa einer Stunde hoffnungslos eintönig und die restlichen zehn, die ich für Synapse gebraucht habe, fühlten sich wirklich nur wie eine regelmäßige Wiederholung genau derselben Sache an, immer und immer wieder.

Das Gefühl am Ende reimt sich auf das, womit ich die Rezension begonnen habe. Synapse hat eine sehr schöne Spielmechanik, die die Grundlage für alles ist, aber da alles nur "glorifizierte Tech-Demo" atmet, fällt es mir schwer, hier wirklich irgendwelche wirklichen Superlative auszuspucken. Ndreams sollte ein größeres Budget bekommen, etwas Substanzielleres tun als das, was sich herausstellte, weil sie absolut alle erdenklichen Fähigkeiten und Kenntnisse besitzen, um Shooter-Erlebnisse zu schaffen, die außerhalb des VR-Helms nicht zu finden sind.