Symbionten laufen Amok in Marvel Rivals Staffel 3

Morgen geht Marvel Rivals in seine dritte Saison, in der die Macht des Phönix viele seiner Helden und Schurken einholt. Wir wussten schon vor kurzem von den Helden, die in dieser neuesten Saison ins Spiel kommen (das sind Phoenix und Blade, falls ihr es noch nicht wusstet), und jetzt bekommen wir im neuen Trailer einen Blick auf alle Skins, die im Battle Pass kommen.

Wir beginnen mit einem Blick auf Jeff, den Landhai, der mit einer Symbiontenhaut bedeckt ist. Viele Helden haben dank der Handlung von Staffel 3 eine Symbiontenform erhalten, in der das Phönix-Ei vorzeitig zerbricht und schlafende Symbionten aufweckt, die nun nach neuen Wirten suchen.

Die Splitter des Phönix-Eis haben sich auch in einer Mischung aus Helden eingenistet, darunter Emma Frost, Wolverine, Adam Warlock und mehr. Wir werden eine Mischung aus Symbionten- und Phönix-Skins im Battle Pass von Saison 3 bekommen, der morgen, am 11. Juli, erscheint.