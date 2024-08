Sylvester Stallone tritt in der zweiten Staffel von Tulsa King gegen die Mafia von Kansas City an

Während Taylor Sheridan vor allem als Schöpfer von Yellowstone bekannt ist, ist der Autor, Regisseur und Schauspieler auch der Schöpfer einer Vielzahl anderer Projekte, darunter Paramount+ 's Tulsa King.

In dieser Serie spielt Sylvester Stallone einen Mafiaboss, der nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis nach Tulsa, Oklahoma, verbannt wird, wo er ein kriminelles Imperium aufbaut. Die Serie startete ursprünglich im Jahr 2022, aber jetzt ist sie für eine Folgestaffel zurück, in der wir Stallones Dwight Manfredi sehen werden, der versucht, sein Imperium gegen die Mafia von Kansas City und einen skrupellosen lokalen Geschäftsmann zu verteidigen, von denen jeder einen Anteil an Tulsa haben will.

Die Serie wird ab dem 15. September zurückkehren, und in diesem Sinne können Sie unten den Trailer für die zweite Staffel sowie die vollständige Zusammenfassung sehen.

"Dwight und seine Crew bauen ihr wachsendes Imperium in Tulsa weiter auf und verteidigen es, aber gerade als sie sich zurechtfinden, stellen sie fest, dass sie nicht die einzigen sind, die ihren Anspruch geltend machen wollen. Angesichts der drohenden Bedrohungen durch die Mafia von Kansas City und einen sehr mächtigen lokalen Geschäftsmann kämpft Dwight darum, seine Familie und seine Crew zu schützen und gleichzeitig den Überblick über alle seine Angelegenheiten zu behalten. Außerdem hat er in New York noch eine Rechnung offen."