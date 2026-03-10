Sylvester Stallone stößt als ausführender Produzent zum Prequel-Film John Rambo

Wir verfolgen gespannt die Entwicklung des Rambo-Prequel-Films, der einfach John Rambo heißt, und berichteten zuvor über dessen Hauptdarsteller, die Person, die nun die Rolle des Actionhelden übernehmen wird, da Sylvester Stallone in den Ruhestand gegangen ist. Ebenso haben wir behandelt, wie dieser Film weniger gewalttätig und abenteuerlicher sein wird, wobei dieser und die andere Hauptdarstellerin einen Rambo-Film liefern, wie wir ihn noch nie gesehen haben.

Aber die gute Nachricht ist, dass John Rambo scheinbar von jemandem anerkannt wurde, der für das Franchise sehr wichtig ist: Sly Stallone. Der ursprüngliche Rambo-Schauspieler ist als ausführender Produzent zu diesem Prequel-Film gestoßen, was in einem kurzen Video in den sozialen Medien bestätigt wurde, in dem auch erwähnt wird, dass das Projekt sich nun in Produktion und Dreharbeiten befindet.

Slys Nachricht finden Sie unten, und für mehr über John Rambo wissen wir zumindest, dass der Film von Sisu und Sisu: Road to Revenge-Regisseurin Jalmari Helander inszeniert wird.

Freust du dich auf mehr Rambo?