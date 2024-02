Sylvester Stallone sagt, dass Ryan Gosling der nächste Rambo sein sollte

HQ

Während jedes Film-Franchise unter der Sonne ein modernes Reboot oder Remake zu haben scheint, ist Rambo eines, das diesen Trend bisher überlebt hat, da in der Serie immer nur Sylvester Stallone als berühmter Krieger zu sehen war. Aber jetzt, wo Sly in die Jahre gekommen ist und zweifellos weit über den Punkt hinaus, an dem er sich für einen neuen Rambo-Ausflug angemeldet hat, haben sich viele gefragt, was als nächstes für das Franchise kommen wird.

In der Sendung The Tonight Show Starring Jimmy Fallon wurde Sly gefragt, wen er gerne als nächsten Rambo sehen würde, und er gab eine Antwort, die wahrscheinlich viele überraschen würde. Er sagte, dass er die Rolle gerne an Ryan Gosling weitergeben würde, wenn er die Wahl hätte, wen er als Nachfolger auswählt. Rambo und Sly spielen im Barbie-Film eine große Rolle als Inspiration für die Kens, die die Welt erobern.

Sly fügte hinzu: "Ich werde dir sagen, warum. Ich traf ihn bei einem Abendessen, und natürlich... Wir sind Gegensätze. Er sieht gut aus, ich nicht. So funktioniert's. Nein, im Ernst. Kannst du mir mich als Ken vorstellen? Das funktioniert überhaupt nicht.

"Also, aber, sagt er: 'Ich war fasziniert von Rambo, und ich ging als Rambo verkleidet zur Schule, und die Leute verjagten mich, aber ich hörte immer noch nicht auf. Und ich, weißt du, mache Urlaub als Rambo.« Er sagte immer wieder, dass er eine starke Verbindung zu Rambo habe. Und ich dachte, weißt du, das ist interessant. Wenn ich jemals den Staffelstab weitergebe, werde ich ihn an ihn weitergeben."

Glaubst du, dass Gosling für die Rolle des Rambo geeignet wäre oder sollte die Figur von einem anderen Schauspieler gespielt werden? Wenn ja, wer?

Danke, The Wrap.