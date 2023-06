Sylvester Stallone gibt zu, dass Arnold Schwarzenegger der bessere Actionstar war

HQ

Sylvester Stallone, einer der kultigsten Actionstars aller Zeiten, hat gesagt, dass Arnold Schwarzenegger der "überlegene" Actionstar der 80er Jahre war.

In der neuen Netflix-Dokumentation Arnold erinnerte sich Stallone daran, wie die 80er Jahre das Actionfilm-Genre verändert haben. "Die 80er Jahre waren eine sehr interessante Zeit, weil der definitive 'Action-Typ' noch nicht wirklich geformt war", sagte er. "Bis dahin war Action eine Verfolgungsjagd wie 'Bullitt' oder 'The French Connection'. Ein Film über Intellekt und Anspielungen und verbales Dies und Verbales jenes.""Du hast dich tatsächlich auf deinen Körper verlassen, um die Geschichte zu erzählen" "Du hast dich tatsächlich auf deinen Körper verlassen, um die Geschichte zu erzählen. Ein Dialog war nicht nötig. Ich sah, dass es eine Chance gab, denn niemand sonst tat das, außer einem anderen Typen aus Österreich, der nicht viel zu sagen braucht... Er war überlegen. Er hatte einfach alle Antworten. Er hatte den Körper. Er hatte die Kraft. Das war sein Charakter."



Arnold erwiderte Slys Komplimente in gleicher Weise und sagte: "Ohne Stallone wäre ich in den 80er Jahren vielleicht nicht so motiviert gewesen, die Art von Filmen zu machen, die ich gemacht habe, und so hart zu arbeiten, wie ich es getan habe. Ich bin ein kompetitiver Mensch."

