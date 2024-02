Sylvester Stallone, Adam Sandler und Arnold Schwarzenegger zollen Carl Weathers ihren Respekt

HQ

Wie wir Anfang der Woche berichteten, ist Rocky- und Predator-Star Carl Weathers im Alter von 76 Jahren verstorben. Die Nachricht von seinem Tod macht die Runde und viele berühmte Gesichter aus der Schauspielwelt haben dem Schauspieler Tribut gezollt, darunter Sylvester Stallone und Adam Sandler.

In "X" hatte Adam Sandler folgendes über seinen "Happy Gilmore"-Co-Star zu sagen: "Ein wahrhaft großartiger Mann. Toller Schauspieler. Toller Sportler. Es macht so viel Spaß, immer in der Nähe zu sein. Schlau wie die Hölle. Loyal wie die Hölle. Lustig wie die Hölle. Er liebte seine Söhne über alles. Was für ein Typ!! Alle liebten ihn. Meine Frau und ich hatten jedes Mal, wenn wir ihn sahen, die beste Zeit mit ihm. Liebe an seine ganze Familie und Carl wird immer als wahre Legende bekannt sein."

Arnold Schwarzenegger, der im ersten 'Predator'-Film an der Seite des Schauspielers zu sehen war, sagte ebenfalls auf X: "Carl Weathers wird immer eine Legende sein. Ein außergewöhnlicher Sportler, ein fantastischer Schauspieler und ein großartiger Mensch. Ohne ihn hätten wir Predator nicht machen können. Und wir hätten sicherlich nicht so eine wunderbare Zeit gehabt, es zu machen."

Zu guter Letzt sagte Sylvester Stallone, der an der Seite von Weathers in vier der fünf Rocky-Originalfilme mitspielte: "Er war absolut brillant – seine Stimme, seine Größe, seine Präsenz, seine athletischen Fähigkeiten, aber vor allem sein Herz, seine Seele. Es ist ein schrecklicher Verlust. Er war magisch. Ich hatte das Glück, Teil seines Lebens zu sein. Apollo, schlage weiter."

<social>https://www.instagram.com/reel/C23T4jHu0B9/?utm_source=ig_embed&ig_rid=cf95904d-4e2c-40a9-b4c6-764a1c68f72c</social>