Sylvanas zerreißt Lichkönig in Stücke in World of Warcraft: Shadowlands

Der Leak zur neuen Erweiterung von World of Warcraft: Shadowlands hat sich als wahr herausgestellt. In einem fulminanten CGI-Trailer präsentiert das Unternehmen die kommenden Entwicklungen ihres MMORPGs. Wir sehen die Banshee-Queen Sylvanas, die sich in einen direkten Kampf mit Bolvar begibt, dem aktuellen Lichkönig. Nachdem sie ihn mithilfe ihrer Schattenkräfte besiegt, reißt sie ihm die Maske vom Gesicht und zerbricht sie, woraufhin offenbar das Tor zum Jenseits durchbrochen wird. Die nächste Erweiterung soll nächstes Jahr auf dem PC starten, die Vorbestellungen sind ab sofort verfügbar.

Wir werden das Jenseits erkunden und dort auf neue Gebiete treffen, darunter Revendreth, Ardenweald, Maldraxxus und eine Bastion. Wir werden uns für ein Abkommen entscheiden müssen und den sogenannten Turm der Verdammten erklimmen - das Teil wird durch die Freilassung der Magie des Lichkönigs heraufbeschworen. Ein Feature-Trailer verrät euch mehr:

