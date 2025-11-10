Sydney Sweeneys neuester Film Christy hat eines der schlechtesten Eröffnungswochenenden aller Zeiten

HQ

Ist die Zeit des Biopics endgültig vorbei? Dwayne Johnsons The Smashing Machine konnte trotz starker Kritiken keine Massen anziehen, und jetzt hat Sydney Sweeneys Christy eines der schlechtesten Eröffnungswochenenden aller Zeiten erlitten, da ein Film in mehr als 2.000 Kinos anlief.

Laut The Numbers soll Christy ein Eröffnungswochenende von 1,3 Millionen US-Dollar in den USA gehabt haben. Der Film schnitt bei den Kritikern gut ab, mit einer Rotten-Tomatoes-Bewertung von 67 % zum Zeitpunkt des Schreibens. Die Nutzerbewertungen wurden noch nicht mit einer durchschnittlichen Punktzahl bewertet, da anscheinend nicht genügend Leute den Film gesehen haben.

Christy folgt der Geschichte des echten Boxers Christy Martin und verbindet die Geschichte ihrer herausragenden Karriere mit einem schwierigen Familienleben. Es ist schwer zu sagen, warum niemand gekommen ist, um den Film zu sehen, wenn man bedenkt, dass Sweeneys Name derzeit in ganz Hollywood ist und dass Biopics zumindest für Aufsehen sorgen.

Haben Sie Pläne, Christy zu sehen?