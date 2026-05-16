Sydney Sweeneys Euphoria Figur zieht Kritik von realen OnlyFans-Schöpfern auf sich

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In Euphoria Staffel 3 beschließt Sydney Sweeneys Figur Cassie, ihren Körper der Welt zu präsentieren, indem sie eine OnlyFans-Schöpferin wird. Es ähnelt die Entscheidungen, die heutzutage junge Frauen treffen, da sie versuchen, sich ein beeindruckendes Einkommen außerhalb der traditionellen Arbeitsweise zu sichern.

Es mag ein Spiegelbild des Lebens mancher Menschen sein, aber echte OnlyFans-Schöpfer sind nicht zufrieden damit, wie ihr 9-5-Job auf dem Bildschirm dargestellt wird. Sydney Leathers, seit 2017 Content Creator für die Plattform, sagte Variety, dass viele ihrer Probleme mit der Repräsentation von bestimmten verbotenen Inhalten herrühren. "Es gibt einfach vieles, das lächerlich und cartoonhaft daran ist. Es gibt so viel, was sie tun lassen, das nicht einmal auf OnlyFans erlaubt ist, und das allein ist frustrierend: zum Beispiel das Altersspiel, bei dem sie als Baby in einer Windel verkleidet ist. Kreditkartenabwickler haben sehr strenge Regeln, an die man sich halten muss, und die Regeln werden immer strenger", erklärte sie.

Maitland Ward, ein weiteres Top-OnlyFans-Model und Creator von Erwachsenen-Inhalten, teilte eine ähnliche Sichtweise: "In dem Klima, in dem wir uns befinden, war es mehr als beunruhigend, dass sie sie als Baby verkleideten, um pornografische OnlyFans-Inhalte zu produzieren, und das verstärkt erneut Stereotype, dass Sexarbeiterinnen keinen moralischen Kompass hätten und alles für Geld tun würden. Und es gibt immer dieses unwahre Stigma, dass Sexarbeit irgendwie gleichbedeutend mit Menschenhandel und Missbrauch ist. Und sie sagten einfach: Lass uns einen Witz daraus machen. Das ist so lustig. Ich lache nicht."

OnlyFans erlaubt auf seiner Plattform weder tatsächliche noch behauptete "Ausbeutung, Missbrauch oder Schaden von Personen unter 18 Jahren" und erlaubt auch nicht andere tabuisierte Inhalte. Es ist jedoch nicht nur die Art von Inhalten, die Sweeney produziert, die den Zorn realer OnlyFans-Stars auf sich zieht, wie Ali Lynx erklärt, dass es schädlich sein kann, Cassies Stil des sofortigen Erfolgs darzustellen:

"Als Cassie zum Haus des Influencers geht, um Videos zu machen, selbst aus dem Marketingbereich, dachte ich: 'Okay, das ist verdammt clever. Das ist eine großartige Formel. Andererseits wird dargestellt, dass man, wenn man sich einfach schick macht und verrückte Sachen macht, sofort Geld verdient, oder man muss heiß sein und große Brüste haben, um sofort auszuzahlen – und so funktioniert das nicht. Man muss wirklich eine Fangemeinde aufbauen und pflegen", sagte Lynx.

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