Sydney Sweeneys American Eagle-Werbung lässt Aktien um 10% steigen

Die jüngste Werbekampagne von Sydney Sweeney mit American Eagle hat dazu geführt, dass die Aktie des Bekleidungsunternehmens um rund zehn Prozent gestiegen ist. Die Kampagne, die erst vor einem Tag vorgestellt wurde, führte am Donnerstagmorgen zunächst zu einem Anstieg von 4 Prozent, und am Ende des Tages war dieser Anstieg auf 10 Prozent gestiegen.

Sweeney ist eine der meistdiskutierten Schauspielerinnen der heutigen Zeit und ist keine, die vor Arbeit zurückschreckt, wo immer sie kommt. Der "Euphoria"- und "Immaculate"-Star war zuvor in einer Werbung für den Seifenhersteller Dr. Squatch zu sehen und hat sogar ihr eigenes Badewasser mit dem Unternehmen verkauft. Jetzt ist sie in einem kompletten Denim-Outfit für American Eagle erschienen, wobei der Slogan der Kampagne lautet: "Sydney Sweeney has great jeans".

Das Wortspiel bezieht sich wahrscheinlich auch auf die Gene der Schauspielerin und verbindet sich mit ihren Gesichtszügen, die die Aufmerksamkeit vieler Fans auf sich gezogen haben, seit die 27-Jährige zum ersten Mal auf unseren Bildschirmen zu sehen war. In den Kommentaren unter den Werbeanzeigen auf YouTube und in den sozialen Medien wurde der Film dafür gelobt, dass er mit Sweeneys Schönheit spielt, wobei sich einige auf eine ältere Werbezeit beziehen, in der man eine wunderschöne Frau auf jedes Produkt schlagen und versuchen konnte, es zu verkaufen.

