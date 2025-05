Sydney Sweeney und Julianne Moore sind die Schlagzeilen bei Echo Valley auf Apple TV+

Apple TV+ hat für den Sommer ein ziemlich volles Line-up geplant. Murderbot feiert bald Premiere, ebenso wie Fountain of Youth, alle vor Stick, eine weitere Staffel von Foundation, Chief of War, und irgendwo dazwischen auch ein neues Original-Drama.

Dieser Film ist unter dem Namen Echo Valley bekannt und zeigt Julianne Moore und Sydney Sweeney in den Hauptrollen als Mutter und Tochter, die schwere Zeiten durchmachen. Die Handlung dreht sich im Wesentlichen darum, dass Moores Mutter darum kämpft, eine Verbindung zu Sweeneys Tochter aufzubauen, und dann in Panik gerät, als die Tochter mit dem Blut einer anderen Person vor ihrer Haustür auftaucht.

Der von Regisseur Michael Pearce und Autor Brad Ingelsby stammende Film Echo Valley wird bereits am 13. Juni auf Apple TV+ debütieren, und in diesem Sinne könnt ihr euch den Trailer und die Zusammenfassung unten ansehen.

"In dem spannenden Thriller 'Echo Valley' ist Kate (Oscar-Preisträgerin Julianne Moore) eine Mutter, die darum kämpft, Frieden mit ihrer verstörten Tochter Claire (die mehrfach Emmy-nominierte Sydney Sweeney) zu schließen - eine Situation, die noch gefährlicher wird, als Claire vor Kates Haustür auftaucht, hysterisch und mit dem Blut einer anderen Person bedeckt. Während Kate die schockierende Wahrheit über das, was passiert ist, zusammensetzt, erfährt sie, wie weit eine Mutter gehen würde, um ihr Kind zu retten in dieser packenden Geschichte über Liebe, Aufopferung und Überleben des BAFTA-Gewinners Michael Pearce und des Emmy-nominierten Autors Brad Ingelsby.