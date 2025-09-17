Sydney Sweeney und Amanda Seyfried stehen sich in neuem Thriller gegenüber The Housemaid

Sydney Sweeney spielt die unschuldige junge Frau und das perfekte Hausmädchen und spielt die Rolle der Millie in The Housemaid, einem neuen Thriller von Regisseur Paul Feig.

Im Trailer sehen wir, wie Millie von Nina (Amanda Seyfried) interviewt wird, die ihr den Job eines Hausmädchens überträgt, wo sie etwas putzt, organisiert und leicht kocht. Das allein würde jedoch keinen sehr interessanten Film ergeben, und so sehen wir in einer Reihe von Drehungen und Wendungen sowohl Seyfried als auch Sweeney am Ende des Trailers blutverschmiert, komplett mit vielen Schreien und einigen leichten Sprüngen, die einen auf Trab halten.

Brendan Sklenar spielt Seyfrieds Ehemann Andrew Winchester, und es scheint, als ob er die Quelle von Ninas Leiden sein könnte und eine Möglichkeit für Millie, von etwas mehr als einem Hausmädchen aufzusteigen. Laut Internetgerüchten ist er auch im Rennen um die Rolle des Batman des DCU, also wenn Sie seine schauspielerischen Fähigkeiten überprüfen möchten, können Sie dies tun, wenn The Housemaid am 19. Dezember in die Kinos kommt.