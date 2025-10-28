Sydney Sweeney über die Rolle des Bond-Girls: "Ich glaube, ich hätte mehr Spaß als James Bond"

HQ

Während wir auf die Post-Craig-Ära von James Bond blicken, wissen wir immer noch nicht, wer unser nächster 007 sein wird, aber wir haben vielleicht eine Ahnung, wer ein kommendes Bond-Girl sein könnte. Zu Ana de Armas, Halle Berry, Diana Rigg und anderen könnte sich bald Sydney Sweeney gesellen.

Laut Variety ist Amazon-Chef Jeff Bezos sehr daran interessiert, Sweeney in den neuen Bond-Filmen zu sehen, und in einem kürzlichen Interview ging die Schauspielerin auf Gerüchte über einen möglichen Auftritt ein. "Um ehrlich zu sein, kenne ich nicht alle Bond-Gerüchte, aber ich war schon immer ein großer Fan des Franchise und ich bin aufgeregt und neugierig zu sehen, was sie daraus machen", sagte sie.

Auf die Frage, ob sie an einer Rolle als Bond-Girl interessiert wäre, sagte Sweeney Folgendes: "Das hängt vom Drehbuch ab. Ich glaube, ich hätte mehr Spaß als James Bond."

Wenn man bedenkt, dass die Rollen der modernen Bond-Girls es ihnen ermöglichten, sich ein wenig mehr in die Action einzubringen, könnten wir uns vorstellen, dass sie ein bisschen wie James Bond sein könnte. Aber wir sind uns sicher, dass das Internet explodieren würde, wenn ein weiblicher Bond bestätigt würde, auch wenn Sweeney von einem bestimmten Teil des Internets geliebt wird.