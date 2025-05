Sydney Sweeney teasert das Remake von Barbarella weiter an: "Es kommt auf eine sehr, sehr lustige Art und Weise zusammen"

Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass Sydney Sweeney an einem Remake vonBarbarella 1968 beteiligt war, sowohl als Hauptdarsteller als auch als ausführender Produzent. Aber seit der ersten Ankündigung des Films ist nur sehr wenig Substanz herausgekommen, sollten wir uns also Sorgen machen?

Anscheinend nicht. Im Gespräch mit Empire (danke, Screen Rant) merkt Sweeney an, dass sie vor kurzem an einem Treffen in Bezug auf den Film teilgenommen hat, bei dem die Handlung und das Drehbuch die Hauptdiskussion waren. Vollständig erklärte Sweeney:

"Ich war gerade in London und hatte ein Meeting, um die Geschichte und das Drehbuch zu besprechen. Ich kann nicht zu viel sagen, aber es wird wirklich sehr, sehr lustig und groß zusammenkommen. Es ist ein langer Prozess. Ich glaube nicht, dass die Leute wissen, wie lange manche Dinge dauern können, aber das Warten wird sich lohnen... "

Sie merkt auch an, dass der Film Teil ihrer Bucket List ist, weshalb sie darauf gedrängt hat, ihn zu machen.

Wenn man bedenkt, dass dies das Meiste ist, was wir seit langem über den Film gehört haben, wäre es eine vernünftige Annahme zu sagen, dass wir ihn in absehbarer Zeit nicht sehen werden. Der Hauptgrund für die stetige Produktion wurde nicht bekannt gegeben, aber Terminprobleme könnten ein Hauptfaktor sein, zumal sich Sweeney jeden Tag als heißes Eisen erweist.