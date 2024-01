Sydney Sweeney spielt eine Nonne im neuen Horrorfilm Immaculate

HQ

Immaculate ist ein neuer Horrorfilm von Neon, dem Verleiher hinter It Lives Inside, Possessor, Infinity Pool und weiteren gruseligen Streifen. In der Hauptrolle spielt Sydney Sweeney eine Nonne, die in ein neues und prestigeträchtiges Kloster auf dem italienischen Land zieht.

In dem Glauben, dass Gott sie vor dem Bösen gerettet hat, irrt sich Sweeney bald, denn nachdem sie sich im Kloster übergeben und ohnmächtig wird, stellt sich heraus, dass sie schwanger ist. Da sie nicht glauben, dass es sich um eine jungfräuliche Schwangerschaft handelt, erregen ihre Mitschwestern sofort Verdacht.

Um ihren Glauben und ihre Hingabe an Gott auf die Probe zu stellen, beginnt das Kloster, sie Folterritualen zu unterziehen. Im Trailer unten sieht das alles klassisch blutig aus. Immaculate kommt am 22. März in die USA und wird wahrscheinlich später im Jahr hier erscheinen.