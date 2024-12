Sydney Sweeney schlägt mit Trainingsvideo gegen Bodyshamer zurück

HQ

Nach Paparazzi-Bildern, die am Wochenende von der beliebten Schauspielerin Sydney Sweeney gemacht wurden, brach im Internet eine Diskussion über ihr Aussehen und ihren Körper aus. Seltsames Zeug, einiges davon, Jungs. Hunderte von Kommentaren ohne Provokation wurden über Sweeneys Aussehen abgegeben, was dazu führte, dass die Schauspielerin dies zur Kenntnis nahm und reagierte.

Sweeney hebt einige Kommentare in dem Video hervor und zeigt dann ein Video, in dem sie hart im Fitnessstudio trainiert. Gewichtheben, Boxen, was auch immer, sie macht es. Derzeit trainiert Sweeney für ihr Christy-Martin-Biopic, in dem sie sich in die berühmte Boxerin verwandelt.

Es ist immer wieder interessant zu sehen, wie sich das Internet über das Aussehen berühmter Frauen spaltet und bestimmte Kommentatoren meinen, berechtigt zu sein, dieses Aussehen zu beurteilen. Es ist klar, dass Sweeney die Kommentare bemerkt hat, aber aus ihrer Antwort geht nicht hervor, dass sie bis auf die Knochen geschnitten haben.

Werbung: