Sydney Sweeney sagt, es sei "entmutigend zu sehen, wie Frauen andere Frauen niedermachen" in Hollywood

HQ

Sydney Sweeney hat Frauen ins Visier genommen, die versuchen, andere Frauen in Hollywood niederzumachen. Die junge Schauspielerin hat sich mit Rollen in "Anyone But You" und "Immaculate" an die Spitze der A-Liste gesetzt, und obwohl sie mit ihren Auftritten viel Bewunderung gewonnen hat, scheint es, dass nicht jeder in Hollywood mit ihrem Ruhm zufrieden ist.

Im Gespräch mit Vanity Fair erinnert sich Sweeney an Anfang des Jahres, als die Produzentin Carol Blaum sagte, dass sie nicht hübsch sei und nicht schauspielern könne. "Es ist sehr entmutigend zu sehen, wie Frauen andere Frauen niedermachen, besonders wenn Frauen, die in anderen Bereichen ihrer Branche erfolgreich sind, sehen, dass jüngere Talente wirklich hart arbeiten", sagte sie. "Die ganze Branche, so sagen die Leute, ist 'Frauen stärken andere Frauen'. Nichts davon passiert. Das ist alles falsch und eine Fassade für all den anderen Scheiß, den sie hinter dem Rücken aller sagen."

"Es gibt so viele Studien und unterschiedliche Meinungen über die Gründe dafür." Sweeney fuhr fort. "Ich habe gelesen, dass wir unser ganzes Leben lang dazu erzogen wurden – und das ist ein Generationenproblem – zu glauben, dass nur eine Frau an der Spitze sein kann. Es gibt eine Frau, die den Mann kriegen kann. Es gibt eine Frau, die, ich weiß nicht, alles sein kann. Dann haben alle anderen das Gefühl, dass sie gegeneinander kämpfen oder diese eine Frau zu Fall bringen müssen, anstatt zu sagen: 'Lasst uns alle einander aufrichten.' Ich versuche immer noch, es herauszufinden."

Sweeneys Stern steigt weiter, und auf dem Weg nach oben wird sie sicherlich noch mehr Leute finden, die versuchen, sie niederzuschlagen, aber es ist interessant zu sehen, wie es bei manchen Gelegenheiten so aussieht, als ob die Front der Frauen, die Frauen stärken, in Hollywood ziemlich schwach sein kann.