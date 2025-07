Sydney Sweeney sagt, dass sie bereit wäreBarbie, in einer Fortsetzung an der Seite von Margot Robbie mitzuspielen Zwei der größten Namen Hollywoods könnten derzeit in einer der jüngsten Erfolgsgeschichten der Branche zusammenarbeiten.

HQ Da der Film weitBarbie über eine Milliarde Dollar an den Kinokassen eingespielt hat, können Sie sicher sein, dass die Leute bei Warner Bros. zumindest eine Fortsetzung des Films in Betracht ziehen. Regisseurin Greta Gerwig und Produzentin Margot Robbie sind sich nicht sicher, ob noch viel im Barbie Tank steckt, aber wenn ein Barbie 2 passiert, könnten wir eine neue Puppe in Barbie 's Dreamhouse landen sehen. Im Gespräch mit Bustle wurde die Schauspielerin Sydney Sweeney kürzlich gefragt, ob sie in Betracht ziehen würde, eine Rolle in einer FortsetzungBarbie des Films zu übernehmen. "Ich müsste ein Drehbuch lesen, aber ich bin ein riesiger Fan von Margot [Robbie]", sagte sie. "Ich wäre nicht dagegen." Wir müssen sehen, ob der ursprüngliche Erfolg des Barbie Films von Warner Bros. genutzt werden kann. Bisher waren sich Margot Robbie und Greta Gerwig, wie bereits erwähnt, über das Potenzial für eine Fortsetzung unsicher, aber da Warner Bros. sich weiterhin auf den Gewinn von Franchises konzentriert, wird es vielleicht dem Geld folgen, auch wenn dies bedeutet, eine völlig neue Barbie Geschichte zu schaffen. DFree / Shutterstock.com