Sydney Sweeney nahm 30 Pfund zu, um gegen die Kämpferin Cristy Martin zu spielen

HQ

Sydney Sweeney scheint derzeit eine der meistbeschäftigten Personen in Hollywood zu sein. Von Filmen über Fernsehen bis hin zu Seifenwerbung ist sie überall. Aber sie nimmt sich immer noch Zeit, um sich besonders viel Mühe in ihre Rollen zu stecken, wie zum Beispiel intensiv für ihre Leistung in einem kommenden Cristy Martin-Biopic zu trainieren.

Im Gespräch mit dem W Magazine sprach Sweeney über den strengen Trainingsprozess, den sie durchlaufen hat und bei dem sie mehr als 30 Pfund zugenommen hat. "Ich habe es geliebt", sagte sie. "Ich kam an Bord, um Christy zu spielen, und ich hatte etwa dreieinhalb Monate Training. Ich fing an zu essen. Ich habe morgens eine Stunde lang Krafttraining gemacht, mittags etwa zwei Stunden lang Kickboxen und dann abends wieder eine Stunde lang Krafttraining."

"Mein Körper war völlig anders", fuhr sie fort. "Ich passte in keine meiner Klamotten. Normalerweise trage ich Größe 23 in Jeans und trug Größe 27. Meine Brüste wurden größer. Und mein Hintern wurde riesig. Es war verrückt! Ich dachte nur: Oh mein Gott. Aber es war unglaublich: Ich war so stark, wie verrückt stark."

Sweeney verlor dann fast sofort das Gewicht, um für ihre Rückkehr in die HBO-Serie Euphoria abzunehmen. Ein bisschen wie eine Körperverwandlung à la Christian Bale für diese Performance. Eine, die den Regisseur des Films, David Michôd, überzeugte, der sagte: "Unser Film ist eine wilde Mischung aus inspirierender Underdog-Sportgeschichte und persönlicher Saga. Sydney trainierte sich den Hintern, um die Rolle zu spielen. Das Schöne an Sydney ist, dass sie jeden Tag mit wedelndem Schwanz zur Arbeit erschien und bereit war, loszulegen. Egal wie hart es war, sie war wie ein Sonnenschein."

Das noch unbetitelte Christy-Martin-Biopic wird noch in diesem Jahr in die Kinos kommen.