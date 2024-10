Sydney Sweeney lässt als Boxerin Christy Martin ihre Muskeln spielen

HQ

Sydney Sweeney hat sich in Hollywood schnell einen Namen gemacht, unter anderem dank Euphoria, White Lotus und Anyone But You. Normalerweise ist sie für ihr hübsches Gesicht bekannt, aber für den neuen Film, in dem sie die Hauptrolle spielen wird, wird sie eine knallharte Tussi sein, wenn sie die Boxerin Christy Martin verkörpert. Der Film wird von David Michôd (The King, Animal Kingdom) inszeniert und jetzt hat Sweeney selbst zwei Bilder auf Instagram hochgeladen, auf denen sie als Boxerin ihre Muskeln spielen lässt.