Sydney Sweeney ist es egal, dass Madame Web gefloppt ist

HQ

Sydney Sweeney scheint in letzter Zeit die Filmwelt zu erobern. Ihre romantische Komödie mit Glen Powell Anyone But You hat an den Kinokassen eingespielt, und sie freut sich derzeit auf die Veröffentlichung ihres Horrorfilms Immaculate.

Sweeney ist jedoch auf eine Unebenheit gestoßen, und zwar Madame Web. Einer der am schlechtesten bewerteten Filme der letzten Zeit und obendrein ein Flop an den Kinokassen, ist nicht etwas, das viele Schauspieler in ihrem Lebenslauf haben wollen.

Doch Sydney Sweeney scheint das nicht allzu sehr zu stören. Im Gespräch mit der LA Times sagte sie: "Ich wurde gerade als Schauspielerin engagiert, also war ich einfach dabei, was auch immer passieren würde."

Es scheint, dass Sweeneys Starpower auch wegen Madame Web nicht aufhört, also ist es am besten, wenn sie sich nicht allzu viele Gedanken über den Flop macht. Sie machte sogar einen Witz darüber auf SNL.