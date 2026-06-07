Sydney Sweeney gründet das Honey Trap Produzentenlabel

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Sydney Sweeney hat zusammen mit ihrer kreativen Partnerin Kaylee McGregor eine neue Produktionsfirma namens Honey Trap gegründet. Honey Trap hat einen First-Look-Vertrag mit Sony Pictures, nachdem Sweeney die Hauptrolle im Sony-Film Anyone But You hatte.

Nachdem sie Sony mit Anyone But You einen Sleeper-Hit an den Kinokassen beschert hat und ihren Ruhm aus der erfolgreichen Serie Euphoria genutzt hat, ist Sweeney eine der meistdiskutierten Schauspielerinnen der Gegenwart geworden. Rollen in The Housemaid und Immaculate zeigten jeweils ihre Kinokassen und ihr schauspielerisches Können, und nun scheint sie bereit zu sein, die nächsten Schritte zu gehen, um eine Filmemacherin zu werden, die alles kann. Deadline berichtet, dass Sweeney den Direktorenstuhl im Auge hat, und dass dies bei Sony eher früher als später passieren könnte.

Der Name von Sweeneys Firma ist recht augenzwinkernd und folgt ihrer oft provokativen und mitunter kontroversen Karriere bisher. Sie hat mit Seifenmarken zusammengearbeitet, mit ihren tollen Jeans geprahlt und hat sich nicht gescheut, das Beste aus ihrer Zeit in der Sonne zu machen.

Derzeit arbeitet Sweeney weiterhin an großen Filmen, darunter die Fortsetzung von The Housemaid, in der sie an der Seite von Kirsten Dunst spielen wird, sowie am Gundam-Film.