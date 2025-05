Sydney Sweeney erklärt, warum sie sich Madame Web angeschlossen hat

HQ

Madame Web ist wahrscheinlich der am meisten gehasste Film in Sonys Cinematic Universe, der auf Charakteren basiert, die mit Spider-Man in Verbindung stehen. Schon bevor der Film Premiere hatte, wurde er online verspottet, und bis heute fällt es den Menschen schwer, sich davon zu lösen, wie schrecklich er war. Das hat natürlich dazu geführt, dass sich viele fragen, wie jemand an dem Projekt beteiligt sein möchte (abgesehen von Geld natürlich). Jetzt hat die allgegenwärtige Sydney Sweeney erklärt, warum sie zugestimmt hat, an dem Film mitzuwirken - und es stellt sich heraus, dass es ein strategischer Schachzug war, ihr bei der Produktion ihrer eigenen Filme zu helfen.

"Ich hatte noch keinen Studiofilm gedreht und meine Produktionsfirma [Fifty-Fifty Films] gegründet. Ich hatte einige Immobilien, die ich unbedingt in Studios mitnehmen wollte, und ich musste in der Lage sein, meinen Namen in einem Studiohaushalt wertvoller zu machen."

Was denkst du über Madame Web, hat es den ganzen Hass verdient?