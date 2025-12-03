Sydney Sweeney deutet scheinbar an, dass es in Zukunft noch mehr Euphoria geben könnte

Die Dramaserie Euphoria erregte schnell große Aufmerksamkeit wegen ihrer düsteren und realistischen Geschichte über Highschool-Schüler in einer kleinen kalifornischen Stadt. Die Serie wurde auch zu einem großen Nährboden für erfolgreiche Schauspieler, und seit der ersten Staffel hatten insbesondere Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney und Zendaya sehr erfolgreiche Karrieren und sind in Hollywood sehr gefragt.

Auch die zweite Staffel war äußerst beliebt, und obwohl nur zwei Staffeln veröffentlicht wurden, ist Euphoria die viertmeistgesehene HBO-Serie der letzten 20 Jahre (nur Game of Thrones, The Last of Us und House of the Dragon übertroffen). Die dritte Staffel wird 2026 Premiere feiern, was oft als die letzte angenommen wird, zum Teil weil die Schauspieler nicht mehr so jung sind und ihre Karrieren es sowohl teuer als auch schwierig machen, alles zusammenzubekommen.

Aber vielleicht gibt es doch Hoffnung auf mehr. Als Sydney Sweeney gestern in Jimmy Fallons Talkshow auftrat, wechselte das Thema auf Euphoria, und als Fallon sagte, es werde die letzte Staffel sein, antwortete Sweeney: "Nun, man weiß ja nie." Ob es eine vierte Staffel, ein Spin-off oder etwas Ähnliches geben wird, ist derzeit unbekannt, aber sie machte auch deutlich, dass sie wirklich Freude daran hat, die Serie zu drehen. er beschreibt es als große "Familie" und erklärt:

"Weil ich mit den meisten Crewmitgliedern seit meinem 20. Lebensjahr zusammengearbeitet habe, als ich den Piloten gemacht habe. Jedes Mal, wenn ich zurückkam, fühlte ich mich, als wäre ich zu Hause und konnte alle sehen."

Es besteht kein Zweifel, dass es interessantere Geschichten über die Euphoria Charaktere zu erzählen gibt, aber gleichzeitig besteht immer das Risiko, dass die Qualität nachlässt, je weiter die Geschichte voranschreitet und die Figuren erwachsen werden. Was denkst du? Hoffst du auf mehr, und gibt es eine Figur, die du interessant findest, in einem Spin-off zu folgen?