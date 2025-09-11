Sydney Sweeney betritt den Ring und wirft einen ersten Blick auf Christy

Sydney Sweeney ist eine sehr bekannte Schauspielerin, die einfach weiter durch die Ränge des Ruhms aufsteigen wird, während sie immer anspruchsvollere Rollen übernimmt. Aber im Moment kennen viele sie noch am besten für ihre Auftritte in Euphoria, The White Lotus und sogar Madame Web. In Zukunft werden viele sie vielleicht als die Frau kennen, die die Biografie über Christy Martins Leben leitete, die bereits im November in den Kinos Premiere feiern wird.

Die Produktionsfirma Black Bear Pictures hat einen ersten Blick auf Christy geworfen und einen guten Blick auf Sweeney in der Hauptrolle geworfen. Der Film folgt dem Leben der Boxerin und zeigt, wie sie aus bescheidenen Anfängen zu immensen Höhen aufsteigt, dann in die Falle gerät und von ihrem eigenen Manager missbraucht und mangelnder Kontrolle über persönliche Entscheidungen ausgesetzt ist. Dieser Film zeigt, wie Martin diese Situation überwindet und ihr Leben zurückerobert.

Christy wird in einigen Regionen ab dem 7. November (28. November für Großbritannien) in die Kinos kommen, und Sie können den Trailer und die Zusammenfassung des Films unten sehen.

"Christy Martin (Sydney Sweeney) hätte sich nie ein Leben jenseits ihrer Kleinstadtwurzeln in West Virginia vorstellen können – bis sie ein Händchen dafür entdeckte, Menschen zu schlagen. Angetrieben von Mut, roher Entschlossenheit und einem unerschütterlichen Siegeswillen stürzt sie sich unter der Anleitung ihres Trainers und Managers Jim (Ben Foster) in die Welt des Boxens.

"Aber während Christy im Ring eine feurige Persönlichkeit zur Schau stellt, entfalten sich ihre härtesten Kämpfe außerhalb des Rings - sie müssen sich mit Familie, Identität und einer Beziehung auseinandersetzen, die über Leben und Tod entscheiden könnte. Die Geschichte von Christy Martin basiert auf bemerkenswerten wahren Begebenheiten und ist eine Geschichte von Widerstandsfähigkeit, Mut und dem Kampf, das eigene Leben zurückzugewinnen."