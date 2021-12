Syberia: The World Before kurzfristig auf Q1 2022 verschoben

HQ

Syberia: The World Before wurde letzte Woche überraschend auf das erste Quartal 2022 verschoben, teilte der Entwickler Microids mit. Das PC-Spiel sollte ursprünglich an diesem Freitag, also am 10. Dezember, veröffentlicht werden, doch das Team informiert uns darüber, dass sie mehr Zeit für den Feinschliff benötigen. Das genaue neue Veröffentlichungsdatum soll nach Angaben des Entwicklerstudios zeitnah bekanntgegeben werden. Die Konsolenversionen hingegen sollen, wie bisher geplant, im Jahr 2022 erscheinen.

2019 wurde das Third-Person-Abenteuer Syberia: The World Before angekündigt. In diesem Spiel erleben wir die Geschichten zwei junger Frauen, die ein miteinander verbundenes Abenteuer erleben, das Kontinente und Zeitepochen überspannt. Serienheldin Kate Walker kehrt natürlich zurück, doch diesmal wird sie von einer gewissen "Dana Roze" beim Rätsel-Lösen und Erkunden unterstützt.