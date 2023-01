HQ

Ich liebe es, wenn Spiele es wagen, einfach zu sein, und natürlich sprechen wir nicht über Einfachheit im Schwierigkeitsgrad, sondern im Konzept. In der Tat haben sich viele der besten Spiele in der Geschichte der Welt auf Einfachheit gestützt, und es ist schwer, mit der Größe von Spielen wie Tetris, Pong und Pacman zu argumentieren, auch wenn sie nicht die fortschrittlichsten Komponenten haben. Modernere Abenteuer haben sich diese Einfachheit natürlich auch zu eigen gemacht, und wenn man sich Titel wie Elite Beat Agents, Portal und Guitar Hero ansieht, sind auch diese von einer vereinfachten Spielbarkeit durchdrungen, bei der die Herausforderung darin besteht, die eigenen Fähigkeiten innerhalb eines strengen Spielplans zu perfektionieren. Der Grund, warum ich darüber schreibe, ist, dass das neue Indie-Spiel Swordship in ähnlichen Gewässern operiert, und obwohl es auf den ersten Blick tückisch einfach erscheinen mag, schafft es diese unkomplizierte Kombination, überraschend weit und lang zu segeln.

Bei Swordship geht es im Wesentlichen darum, Container zu stehlen und sie an Ihre kriminellen Kumpane zu liefern, und Sie tun dies, indem Sie ein schwebendes Schiff manövrieren, das knapp über die riesigen Gewässer gleitet, die jetzt die Welt dominieren. Das Stehlen dieser begehrten Frachtkisten erfordert jedoch viel Geschick, und zusätzlich zu den hohen Geschwindigkeiten über die rollenden Wellen tust du dies, während verschiedene Feinde ihr Möglichstes tun, um deinen Fortschritt zu stoppen. Es mag alles nicht so fortschrittlich klingen, und ehrlich gesagt ist es auch nicht im Herzen, aber ein Großteil der Herausforderung liegt in der Tatsache, dass Sie als Spieler auf engstem Raum zusammengepfercht sind, wo der kleinste Fehler Sie alles kosten kann.

Dies liegt daran, dass Sie das Spiel von oben sehen können, während sich Ihr Raumschiff vom oberen Bildschirmrand nach unten bewegt und angreifende Feinde dies von unter der Oberfläche oder im Luftraum tun. Das Problem ist, dass du dich nicht wehren kannst. Dein Schiff ist nicht mit Raketen oder Maschinengewehren ausgestattet, und die einzige Möglichkeit für dich, deine Gegner zu besiegen, besteht darin, sie dazu zu bringen, aufeinander zu schießen. Wenn du zum Beispiel eine nachfolgende Panzerkanone loswerden willst, musst du dich in ihrer Nähe bewegen, damit andere Feinde zielen, und gerade wenn die Schüsse hereinströmen, musst du aus dem Weg gehen, um nicht dabei getötet zu werden. Es ist ein ständiger Balanceakt zwischen offensiv und defensiv, und obwohl Sie Ihre Gegner nicht die ganze Zeit beherrschen müssen, je mehr von ihnen Sie auf den Grund des Meeres werfen, desto mehr Punkte werden Sie erzielen.

Natürlich wäre das an sich kein Spaß, wenn das Gameplay und die Steuerung selbst nicht etwas wären, worüber man nach Hause schreiben könnte. Glücklicherweise liefern die Entwickler Digital Kingdom jedoch ein solides Gefühl für die Steuerung, bei dem Sie sich wirklich wie ein Schmuggler fühlen, der mit Hilfe schneller Manöver und einer noch schnelleren Denkweise immer eine Chance hat, lebend herauszukommen. Es ist irgendwie schwer, das euphorische Gefühl zu beschreiben, das entsteht, wenn man zwischen zwei auf dich gerichteten Geschütztürmen steht, nur um zu sehen, wie sie sich gegenseitig in Stücke reißen, während du wie ein geschmeidiger Delfin unter den Wellen gleitet, kurz bevor die Projektile ihr Ziel treffen. Viele Sequenzen auf diese Weise stammen direkt aus Actionfilmen, und da die Kamera heranzoomen und die Zeit verlangsamen kann, wenn diese Momente auftreten, trägt dies unglaublich zum Erlebnis bei.

Ein wichtiger Aspekt von Swordship ist dann der Fortschritt. Für jeden Container, den Sie erhalten - und liefern können - stehen Sie vor einer Wahl, bevor der nächste Weg beginnt. Sollten Sie die Waren an Ihre Chefs senden und Ihre Punktzahl erhöhen, oder sollten Sie sie speichern und als Statisten für den Katastrophenfall verwenden? Auch hier ist es ein Balanceakt, den man in Betracht ziehen sollte, und da man neue Dinge (neue Fähigkeiten und andere Kleinigkeiten) nur freischalten kann, wenn man die nächste Punktebegrenzung erreicht, ist man immer gezwungen, die Vor- und Nachteile abzuwägen und zu entscheiden, ob man ein Risiko eingeht oder auf Nummer sicher geht. Da es keine Möglichkeit gibt, deinen Weg zum Erfolg in Swordship zu "schleifen", musst du dich ständig weiterentwickeln und besser werden, um den nächsten Schritt zu machen und weiterzumachen.

Die Präsentation geht dann Hand in Hand mit dem Rest der Gesamtphilosophie des Spiels, und mit sauberen und einfachen Grafiken, bei denen helle Farben und kräftige Umrisse eine Welt voller Gefahr und Geschwindigkeit zeichnen, gelingt es ihr, eine unglaubliche Anzahl von Punkten richtig zu machen. Auch die Musik ist eingängig wie die Hölle, und wie bei Spielen wie F-Zero und Wave Race ist es eine Freude zu sehen, wie Ihr kleines Schiff zu den pulsierenden Tönen aus den Lautsprechern rast. Das einzige wirkliche Minus, das mir einfällt, ist, dass ich mir etwas mehr Steuerungsmöglichkeiten gewünscht hätte. Denn da Ihr Schiff so schnell unterwegs ist und der kleinste Fehltritt das Ende bedeuten könnte, wäre es schön gewesen, wenn Sie Ihre seitlichen Bewegungen mit den Schulterknöpfen verfeinern könnten. Nur den linken Stick zu haben, funktioniert perfekt, aber in einigen Fällen dreht sich wirklich alles um die Millimeter, und in der Lage zu sein, leicht nach rechts oder links zu rutschen (wie man es in Spielen wie F-Zero GX kann), hätte eine großartige Erfahrung noch ein wenig besser gemacht.

Letztendlich ist Swordship jedoch ein adrenalingeladenes Indie-Spiel, in dem die Schlagworte Herausforderung und Finesse gemischt mit Geschwindigkeit und Action sind. Das einfache Konzept steht fest im Mittelpunkt und ermöglicht es den Spielern, sich um einfache Elemente herum zu entwickeln, und während es sicherlich als "dünn" für diejenigen eingestuft werden kann, die mehr als alles verlangen, ist es eine Freude, es für minimalistischere Spieler anzugehen. Zugegebenermaßen kann sich das Spiel über längere Zeiträume etwas monoton anfühlen, aber wenn Sie dies als gut getimte Atempause zwischen diesem majestätischen RPG oder dem nächsten Abenteuerspiel nutzen, gibt es viel Unterhaltung für kürzere Sitzungen.