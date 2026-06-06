Swords of Legends gezeigt im spektakulären Gameplay-Trailer

HQ

Die chinesische Mythologie und Geschichte haben sich als neues Schwarz in der Spielwelt durchgesetzt, mit Titeln wie Black Myth: Wukong, Wuchang: Fallen Feathers und Phantom Blade Zero – um nur einige zu nennen. Ein weiteres Beispiel ist das kommende Swords of Legends, das während des Summer Game Fest erneut gezeigt wurde.

Es ist ein scheinbar äußerst aufwendiges Einzelspieler-Spiel, entwickelt von Aurogon Shanghai. Sie beschreiben ihren Titel als ein Action-Adventure mit RPG-Elementen, das sich von chinesischer Literatur inspirieren lässt. Wir können mystische Techniken im Kampf sowie ein umfangreiches Waffenarsenal einsetzen, aber auch "Geistkreaturen" beschwören.

Wir wissen noch nicht, wann es erscheint (nicht einmal im Veröffentlichungsjahr) – aber es ist auf Steam als Wunschliste verfügbar und erscheint für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X. Schaut euch unten den neuen Trailer an.