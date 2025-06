Sword of the Sea kommt am 19. August

HQ

Sword of the Sea ist zurückgekehrt, um uns heute Abend beim PlayStation State of Play mehr von seiner wunderschönen Grafik zu präsentieren und das Veröffentlichungsdatum zu bestätigen.

In diesem Trailer bekamen wir viel Gameplay zu sehen, das unseren Hauptcharakter zeigt, wie er durch Sanddünen schnitzt, an Wänden entlang fährt und durch Tunnel gleitet. Es scheint, dass Sword of the Sea die Essenzen von Abzu und Journey kombiniert, und wir werden am 19. August sehen, was das Endergebnis ist.

Das Spiel wird auch als Teil des PS Plus-Katalogs verfügbar sein, was bedeutet, dass du mit einem PS Plus Premium- oder Extra-Abonnement Sword of the Sea als Teil davon ausleihen kannst.