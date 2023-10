Sword Art Online: Last Recollection Hol dir einen actiongeladenen Launch-Trailer

HQ

Kurz vor dem Wochenende veröffentlichte Bandai Namco Sword Art Online: Last Recollection, das natürlich auf dem unglaublich beliebten Manga / Anime Sword Art Online basiert. Hier werden wir mit weiteren Abenteuern in einer VR-Welt verwöhnt, in der wir den Gott der Dunkelheit, Vecta, besiegen müssen, was für Kirito und seine Freunde keine leichte Aufgabe sein wird.

Jetzt haben wir einen Launch-Trailer zu diesem scheinbar atemberaubenden J-RPG und ihr könnt ihn euch unten ansehen. Sword Art Online: Last Recollection hat auch eine Demo für alle Formate (PC, PlayStation und Xbox, wenn Sie es vor dem Kauf ausprobieren möchten.