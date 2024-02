Sword Art Online: Fractured Daydream lässt dich alleine oder mit bis zu 20 Freunden kämpfen

Es ist einer der bekanntesten und beliebtesten Anime der Fans und auch eine der produktivsten Serien in der Welt der Videospiele. Sword Art Online ist zurück und während des Nintendo Direct Partners wurde das neue Abenteuer "Fractured Daydream" enthüllt.

SOA: Fractured Daydream entführt die Spieler in eine verzerrte Version der digitalen Welt von Sword Art Online in einem Abenteuer jenseits von Zeit und Raum, in dem wir uns allen möglichen Monstern und Fantasy-Kreaturen stellen können. Nur dass es dieses Mal nicht nur ein Einzelspieler-Erlebnis sein wird, denn Fractured Daydream ermöglicht es bis zu 20 Spielern gleichzeitig, es im Koop-Modus mit den mächtigsten Feinden aufzunehmen.

Bandai Namco Europe hat noch nicht klargestellt, ob dieser Titel ein Switch-Exklusivtitel sein wird oder nicht, und behauptet lediglich, dass das Veröffentlichungsfenster 2024 ist.