Sword Art Online: Alicization Lycoris startet sieben Wochen später

Bandai Namco hat sich gerade mit einem kleinen Update zu Sword Art Online: Alicization Lycoris zu Wort gemeldet und die Verzögerung des Titels bestätigt. Das Rollenspiel zur dritten Staffel des beliebten Anime vom japanischen Autoren Reki Kawahara wird erst am 10. Juli 2020 auf PS4, Xbox One und PC starten - das ist sieben Wochen nach dem ursprünglichen Termin. Als Grund für die Verzögerung wird vom Executive Producer Yosuke Futami die "aktuelle Lage" genannt, was einen Zusammenhang mit dem Coronavirus impliziert. Da die neuen Folgen des laufenden Anime zur dritten Staffel von Sword Art Online ebenfalls vor kurzem verschoben wurden, müssen sich also alle Fans ein bisschen länger auf frische Inhalte der Serie gedulden.

You watching Werben