Sword Art Online: Alicization Lycoris erzählt Anime-Staffel 3 im Mai nach

Am Wochenende hat Bandai Namco das japanische Erscheinungsdatum von Sword Art Online: Alicization Lycoris bekanntgegeben, was einigen europäischen Fans bereits Hoffnung auf eine zeitnahe Veröffentlichung machte. Wie sich herausstellt setzt der Publisher bei diesem Titel auf einen globalen Release, denn hierzulande wird der Titel nur einen Tag später, genauer gesagt am 22. Mai erscheinen.

Das Rollenspiel wird die Geschichte des dritten Anime-Handlungsbogens erzählen und diesen sogar fortsetzen. Held Kirito versucht mit einem alten Bekannten namens Eugeo eine verschollen geglaubte Kindheitsfreundin wiederzufinden - die titelgebende Alice. Im neuen Trailer bestätigt Bandai die drei Synthesis-Krieger Fanatio (#2), Deusolbert (#7) und Eldrie (#31) - mit denen nur diejenigen etwas anfangen können, die auf Anime-technisch auf dem Laufenden sind. Sword Art Online: Alicization Lycoris wird in zwei Tonspuren ausgeliefert (englisch und japanisch), deutsche Untertitel wurden vom Publisher ebenfalls bestätigt.