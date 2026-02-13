Swoosh-Man, Nikes ikonisches Maskottchen aus den 90ern, taucht überraschend in Fortnite auf

HQ

Nike und fast alle Marken in den 90ern oder irgendwann in ihrer Geschichte hatten ein Maskottchen, das als Bild in Werbung und Werbung diente sowie als Ikone der Marke diente. Sogar Fußballmannschaften hatten ihre Maskottchen, die bei Spielen auftraten. Obwohl dieses Konzept in den Vereinigten Staaten noch lebendig ist, ist es in anderen Ländern seltener, aber selbst die Welt der Videospiele ist dem Konzept der Maskottchen nicht entgangen und zum Glück für uns wurde es mit Ikonen wie Mario und Sonic, den Maskottchen von Nintendo bzw. Sega, beibehalten.

Im Fall von Fortnite, ist ihr Maskottchen vielleicht Jonesy? Obwohl auch andere Häute wie Fishstick oder Peely und sogar das berühmte Fortnite Llama als "Maskottchen" betrachtet werden könnten. Doch heute Abend taucht ein mysteriöses Skin in Epics Spiel auf, das niemand anderes als Nikes Maskottchen aus den 1990ern ist: Swoosh-Man.

Obwohl es technisch gesehen eine "sehr Fortnite "-Version mit Fishstick als Protagonist ist, bringt sie uns auch andere ästhetische Elemente von Nike und öffnet die Tür für andere Maskottchen, die von Marken vergessen wurden, ein neues Leben in Fortnite. Hat jemand Pepsi-Man gesagt?

Das Swoosh-Man-Bundle wird am Samstag, den 14. Februar, um 01:00 Uhr MEZ im Fortnite Store-Update verfügbar sein.

Welche Maskottchen würden Sie gerne in Fortnite Skins verwandelt sehen?