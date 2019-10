Switch-Version von The Outer Worlds erst 2020

Wir wissen seit langem, dass The Outer Worlds - das am vergangenen Freitag für Playstation 4, Xbox One und PC veröffentlicht wurde - auf dem Weg zur Nintendo Switch ist. Zuletzt hatte Obsidian mit der Veröffentlichung natürlich alle Hände voll zu tun und ein Datum für den Hybriden haben wir deshalb noch nicht bekommen. Publisher Private Division hat uns nun jedoch einen Hinweis darauf gegeben.

In einer Pressemitteilung wird 2020 als grobes Datum für diese Version genannt. Bis zum Ende des Jahres ist es zwar nicht mehr lang, aber vielleicht wird sich trotzdem der eine oder die andere gewünscht haben, noch dieses Jahr auch von unterwegs aus in The Outer Worlds abtauchen zu können. Leider dauert das alles seine Zeit - ist sicher kein leichtes Vorhaben.

Für die Portierung von The Outer Worlds ist nicht Obsidian Entertainment selbst verantwortlich, sondern ein Studio aus Singapur namens Virtuous. Da sind erfahrene Leute am Start, die bereits eine Reihe solider Switch-Ports (neben anderen Plattformen) realisiert haben. Was The Outer Worlds auf Konsole und PC packt, haben wir euch in unserer Kritik aufgeschrieben. Plant ihr The Outer Worlds auf der Switch zu spielen?