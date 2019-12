Switch-Version von The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel im Frühjahr

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III soll im Frühjahr 2020 auf die Nintendo Switch kommen, das gab Publisher NIS America heute via Pressemitteilung bekannt. Die Spielversion scheint inhaltsgleich mit der in Europa veröffentlichten Playstation-4-Fassung zu sein, zumindest wird weder im neuen Trailer noch auf der offiziellen Seite von irgendwelchen Eigenheiten/Neuerungen für diese Edition gesprochen. Ist aber auch so okay, da das Japan-Rollenspiel ein gemächliches Spieltempo an den Tag legt.

You watching Werben