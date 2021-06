Switch-Version von Overwatch 2 mit "einigen Kompromissen"

Dass Overwatch 2 auch für die Switch erscheinen soll, ist kein Geheimnis. Laut Blizzard-Aussagen soll die Variante für die Nintendos Handheld-Konsole wenig überraschend "einige Kompromisse" von den Entwicklern erfordern. Unsere Kollegen von The Gamer stießen jüngst auf interessante Aussagen in einer Fragerunde an Blizzard, die im Mai auf Reddit stattgefunden hat.

Auf die Eigenheiten der Switch-Version angesprochen, antwortete der technische Leiter John Lafleur: "Da sich die Hardware seit der Veröffentlichung von Overwatch weiterentwickelt hat, überarbeiten wir die Overwatch-Engine, um mehr High-End-Features einzubauen. Gleichzeitig ist es uns wichtig, dass auf allen Plattformen die beste Spielerfahrung möglich ist - auch im PvE-Modus. Die Switch-Version ist für uns kniffliger als andere Varianten, sodass wir einige Kompromisse eingehen müssen. Aus diesem Grund könnten einige der High-End-Verbesserungen nicht auf der Switch auftauchen. Zunächst wollen wir sicherstellen, dass alle Gameplay-Features an Bord sind. Anschließend möchten wir dann möglichst viele zusätzliche Features ergänzen."

Ein exaktes Veröffentlichungsdatum von Overwatch 2 steht noch nicht fest. Der Switch-Release soll laut dem leitenden Software-Entwickler Bill Warnecke parallel zur Veröffentlichung auf anderen Plattformen stattfinden, zumindest im Idealfall. Da in der Spielentwicklung nie abzusehen ist, welche technischen Probleme entstehen können, möchte Warnecke trotz der aktuellen Release-Pläne nicht versprechen, dass die Switch-Version zeitgleich erscheinen wird.

Wenn Ihr Lust auf weitere Details zu Overwatch 2 habt, empfehlen wir Euch die Archivierung des folgenden Live-Streams, in dem etwas Gameplay aus dem PvP-Modus gezeigt wird.