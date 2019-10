Switch-Version von Children of Morta häckselt erst Ende November

Anfang September überraschte uns das sehr hübsche Pixel-Abenteuer Children of Morta mit einem grundsoliden Dungeon-Crawler, der im Koop eine gute Figur macht. Am 15. Oktober sollte dieses Game auf den aktuellen Konsolen erscheinen - Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch - doch es gab eine Planänderung. Heute verkündete der Entwickler auf Twitter, dass sich Switch-Fans noch eine Weile gedulden müssen, da das Spiel erst Ende November auf dem Hybriden aufschlagen wird. Die anderen beiden Versionen sind von der Verzögerung nicht betroffen:

"Fünf Jahre damit zu verbringen, ein Spiel zu erstellen, ist anstrengend. Fünf Jahre damit verbringen, ein Spiel zu entwickeln und es zu verzögern -- das ist einfach brutal --, aber wenn man nach Spitzenleistungen strebt und weiß, dass es in Reichweite ist, dann macht man es einfach. Und genau das ist bei Children of Morta für Nintendo Switch bei uns der Fall. Qualität über alles. Die Community der Gamer kann uns die Verzögerung [vielleicht] verzeihen, aber sie werden uns kein Spiel verzeihen, das nicht perfekt funktioniert. Da es unsere höchste Priorität ist, die beste Leistung zu liefern, verschieben wir das Spiel einfach auf den 20. November. Die Veröffentlichung auf Xbox One und Playstation 4 erfolgt wie geplant am 15. Oktober.

Bei der Qualität gibt es keinen Raum für Kompromisse. Für Gamer bedeutet das etwas mehr Wartezeit - für uns mehr harte Arbeit, die wir gerne leisten. Denn am Ende haben wir alle das gleiche Ziel - ein fantastisches Spiel."