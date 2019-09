Switch-Spieler schippern bald in The Sinking City rum

Frogwares hat letzte Woche zufällig Gameplay für die Nintendo-Switch-Version von The Sinking City veröffentlicht und damit bereits angedeutet, dass sie gute Fortschritte mit dieser Fassung des Horror-Adventures erzielen. In der Nintendo Direct haben wir diese Woche dann schließlich das Erscheinungsdatum erfahren, Publisher Bigben will den Titel schon in der kommenden Woche veröffentlichen. Der 12. September wurde als Release-Datum genannt, bis auf weiteres soll der Launch rein digital bleiben. Communication-Manager Sergey Oganesyan erklärte in einer Pressemitteilung, dass der Vertrieb physischer Versionen die Veröffentlichung um "einige Monate" hinauszögern würde, was sie im Sinne der Spieler vermeiden wollten. Anne hatte sich The Sinking City im Juni auf der Playstation 4 genauer angesehen und kann euch einiges darüber erzählen.

