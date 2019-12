Switch-Spieler bekommen im Frühling Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4

Anfang 2016 hat uns CyberConnect 2 mit Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 den aktuellsten Teil der Reihe präsentiert. Ein Jahr später wurde das Anime-Spin-Off Road to Boruto als Zusatzinhalt für das narrative Kampfspiel umgesetzt, was uns in die Trainingsschuhe von Narutos Sohn steckt. Beide Inhalte springen im kommenden Jahr auf die Nintendo Switch, denn Bandai Namco wird das Komplettpaket (Hauptspiel + DLC) am 24. April als Standalone-Pack für den Hybriden veröffentlichen.

Wer das Game auf der Switch kauft, erhält elf neue Outfits für Teile des bestehenden Rosters, sowie die beiden neuen Kämpfer Kinshiki und Momoshiki Ōtsutsuki aus Road to Boruto. Diese beiden zusätzlichen Inhalte werden am 24. April auch in die anderen Spielversionen von Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 als Kaufoption bereitstehen. Unten seht ihr die Videoankündigung und weitere Bilder. Unseren Test zum Spiel lest ihr bei Interesse an dieser Stelle nach, laut dem Hersteller hat sich die Naruto-Ultimate-Ninja-Serie bisher über 20 Millionen Mal verkauft.