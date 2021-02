Switch-Fassung von Zelda: Skyward Sword HD könnt ihr ohne Bewegungssteuerung spielen

Der Zelda-Schöpfer Eiji Aonuma wandte sich in einer Videobotschaft an seine Fans, um sich im Namen von Nintendo bei allen Zuschauern dafür zu entschuldigen, dass sie uns noch keine Nachrichten zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild II anbieten können. Stattdessen wurde etwas angekündigt, das seit fast ebenso vielen Jahren in der Gerüchteküche köchelt - The Legend of Zelda: Skyward Sword HD.

Der Wii-Titel wird am 16. Juli auf die Nintendo Switch springen und es gibt eine vielversprechende Neuerung gegenüber der Originalversion. Nintendo bietet in dieser Version zwei Steuerungsmöglichkeiten an, eine davon verzichtet auf Bewegungssensoren. Wer auf die ungenaue Technik verzichten kann, der darf mittels Control-Stick präzise Schwertschwünge ausführen. Die Alternative sieht das Spielen mittels getrennter Joy-Cons vor: Mit der rechten Hand schwingt ihr wie gewohnt das Schwert und der linke Joy-Con kommt beim Blocken mit dem Schild zum Einsatz.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD wird zum Vollpreis von 60 Euro veröffentlicht, was im Einklang mit früheren Switch-Ports steht. Warum ihr den Titel dennoch im Auge behalten solltet, haben wir vor ein paar Monaten in einer Retrospektive aufgearbeitet.

