Switch-Fans bekommen Devil May Cry 2 noch im September

Vielleicht erinnert ihr euch daran, dass das erste Devil May Cry Anfang des Sommers auf der Nintendo Switch gelandet ist. Gestern hat Capcom in der Nintendo Direct Devil May Cry 2 für die Switch bestätigt. Die Fortsetzung stellt Dante und Lucia als spielbare Charaktere vor, die die Stadt Vie de Marli erkunden und auf den ersten Bloody Palace stoßen. Am 19. September wird das Actionspiel erwartet, doch laut den Fans ist es nicht unbedingt der beste Vertreter der Sere. Wie seht ihr das?

Quelle: Capcom auf Twitter.