Switchbot Onero H1 hilft im Haus – ohne die Bank zu sprengen, ohne das Budget zu sprengen.

HQ

Ein Hauptproblem beim Einsatz von Robotern in normalen Haushalten ist das Konzept hoher Kosten. Switchbot fordert dies bereits heraus, mit der CES 2026 Einführung des Onero H1.

Er wird als Helfer klassifiziert und kann sich wiederholende, langweilige Aufgaben erledigen, wie zum Beispiel Kleidung aufsammeln und die WLAN-gesteuerte Waschmaschine einladen.

Obwohl sie die meisten Funktionen langsamer erledigt als ein echter Mensch, kann sie sie während der Arbeit erledigen und vor allem erfordert sie keinen Fabrikboden, um sich zu bewegen, kombiniert mit dem wichtigsten Faktor, dem Preis.

Auch wenn es scheinbar niemand gelingt, Switchbot zu einem Preis für den Endverbraucher zu binden, haben sie mündlich bestätigt, dass es auf der Messefläche "unter 10.000 $" liegen wird.

Onero wird als System und nicht als traditioneller Roboter beschrieben, da er seine Aufgaben im Hintergrund wie ein Antivirenprogramm erledigen soll und nicht wie etwas, das man aktiv benutzt hat. Das Pressematerial umfasst hauptsächlich alltägliche Arbeiten, die die meisten einfach als Zeitverschwendung ansehen, wie das Sammeln von Gegenständen, das Falten von Kleidung und sogar das Organisieren verschiedener Objekte, da es mit menschenähnlichen Händen ausgestattet ist und im Gegensatz zu automatisierten Systemen Veränderungen entdecken und sich an eine veränderte Umgebung anpassen kann.

Der Onero H1 wird wenig überraschend entwickelt, um bestehende Switchbot-Produkte zu unterstützen und mit ihnen zu kooperieren, sei es Türklingeln, Staubsauger, Schlösser oder Sensoren, was Switchbots Vorstellung von Smart-Homes als komplexe Netzwerke statt einzelner Produkte verstärkt. Das erfordert natürlich, dass man andere Switchbot-Produkte kauft, unterscheidet sich aber nicht von dem Ansatz großer Marken bei Handys, Fernsehern und Audio.

Switchbot

Switchbot